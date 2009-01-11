Homem é executado com três tiros em Maringá

Edgar Faustino dos Santos, 22 anos, morreu vítima de três disparos de arma de fogo, dois no tórax e um na coxa, por volta das 12h50 deste domingo (11), na cidade Maringá. Segundo informações do Sargento Merlini, do 4º Batalhão da Polícia Militar, Edgar teria sido morto pelo vizinho que morava em frente a sua casa, motivado por rixas antigas entre as famílias.

O Sargento relatou ao Bonde que após matar o vizinho, o autor dos disparos tomou um veículo com o condutor e fugiu do local, abandonando os dois em seguida e fugindo a pé.

