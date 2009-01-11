Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Pelo vizinho

Homem é executado com três tiros em Maringá

Rafael Barossi - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Edgar Faustino dos Santos, 22 anos, morreu vítima de três disparos de arma de fogo, dois no tórax e um na coxa, por volta das 12h50 deste domingo (11), na cidade Maringá. Segundo informações do Sargento Merlini, do 4º Batalhão da Polícia Militar, Edgar teria sido morto pelo vizinho que morava em frente a sua casa, motivado por rixas antigas entre as famílias.

O Sargento relatou ao Bonde que após matar o vizinho, o autor dos disparos tomou um veículo com o condutor e fugiu do local, abandonando os dois em seguida e fugindo a pé.

Cadastre-se em nossa newsletter


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas