Homem é morto com 2 tiros em Umuarama

Um homem foi morto com dois tiros na tarde deste domingo (8), no Parque Bandeirantes, em Umuarama. Conforme informações da Polícia Militar, Eduardo Agostino Moreira, de 29 anos, que estava desempregado, foi brutalmente assassinado com dois projéteis no peito.

Segundo a PM, Eduardo havia emprestado a moto para dois conhecidos buscarem um valor que os mesmos deviam a ele. Porém, momentos depois, o indivíduos voltam e alvejaram Eduardo a queima roupa. Há a suspeita que os assassinos e o homem morto possuem ligações com o tráfico. Após o incidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local o rapaz já estava morto.

A Polícia fez buscas nos arredores mas não encontrou nenhum suspeito, entretanto a PM já iniciou as investigações.



