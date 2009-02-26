Homem é prensado por vagões de trem em Cambé

Moacir Ramos da Silva, 27 anos, foi prensado por vagões de trem durante uma operação de trabalho. O acidente aconteceu na empresa Imcopa, localizada na Rodovia Celso Garcia Cid, no Parque Ana Rosa, em Cambé, por volta das 9 horas. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa.

De acordo com informações da assessoria de comunicação do hospital ao Bonde, Silva aguarda uma vaga no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa. Ele está entubado, deverá passar por exames com neurologista e cirurgião geral e não corre risco de morte.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o trabalhador - que atua em manobra e acoplagem dos vagões - sofreu ferimentos no tórax e abdome.



