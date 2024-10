Homem é preso com mais de 28kg de maconha que seria entregue em Londrina

Um homem foi preso nesta última terça-feira (22) transportando uma mala com 28,9kg de maconha no posto rodoviário da PR-986 de Rolândia (região metropolitana de Londrina).





De acordo com a Polícia Rodoviária, o homem teria informado que receberia R$ 3 mil para transportar a droga de Guaíra (Oeste) até Londrina.

A ação foi realizada pela Denarc (Departamento de Investigações sobre Narcóticos) juntamente com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) e contou com o apoio do cão Vlad da NoK K9.