Homem é preso por ameaçar matar e 'fazer macumbas' para companheira em Arapongas

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (18) após ameaçar matar sua companheira e praticar feitiçaria contra ela em Arapongas.





De acordo com a PM (Polícia Militar), após a equipe chegar no local, se deparou com a vítima, que estava bastante constrangida e com dificuldade para conversar. Entretanto, ela contou que, durante a madrugada, seu companheiro, que estava trabalhando, voltou para casa e passou a ameaçá-la, dizendo que a espancaria, mataria e faria "macumbas" para ela.

Após ouvir a vítima e checar os fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante pelo crime de ameaça. O suspeito foi encamninhado para a Polícia Civil.