Em Saudade do Iguaçu

Homem é preso por torturar criança de dois anos no Paraná

Redação Bonde com PCPR
14 ago 2025 às 17:52

Divulgação/PCPR
siga o Bonde no Google News!
A PCPR (Polícia Civil do Paraná), em ação conjunta com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), prendeu preventivamente um homem de 41 anos pelo crime de tortura praticado contra uma criança, de 2 anos. A ação aconteceu nesta quinta-feira (14), em Saudade do Iguaçu (Sudoeste).


Conforme as investigações, o crime ocorreu no dia 11 de agosto deste ano. No dia seguinte (12), a equipe do Conselho Tutelar de Saudade do Iguaçu teve conhecimento do fato ocorrido na noite anterior.

"O crime foi registrado em vídeo. Nas imagens, uma criança pequena e indefesa aparece encurralada em uma parede, gritando e chorando, enquanto uma mão ameaça picá-la com uma agulha. É possível ouvir uma voz debochando e atormentando a criança no fundo da gravação", descreve o delegado da PCPR José Luiz Lucas.


O vídeo foi postado em uma rede social e motivou a denúncia ao Conselho Tutelar. No mesmo dia, a equipe da Polícia Civil começou a ouvir as pessoas envolvidas na ocorrência. "Contudo, em razão do lapso temporal ocorrido até a entrega dos investigados na delegacia (mais de 20 horas), não havia situação flagrancial", detalhou a polícia.

Posteriormente foi instaurado o inquérito policial e representado à justiça pela prisão preventiva do homem, que é pai da vítima. A outra investigada se trata da própria mãe, de 21 anos, identificada como coautora.


A criança foi encaminhada a um lar temporário e posteriormente será destinada aos avós. O homem foi entregue ao sistema penitenciário.

Denúncias


A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem nas investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.

PCPR PMPR Tortura de criança Paraná Conselho Tutelar Saudade do Iguaçu
