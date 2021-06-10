Pesquisar
Conselho Tutelar
Em Saudade do Iguaçu
Homem é preso por torturar criança de dois anos no Paraná
Nesta quinta
Menina de 11 anos foge de casa para conhecer youtuber, em Londrina, e é entregue aos pais
Neste domingo
Festa com menores de idade é flagrada em Londrina e adolescente era responsável pelo evento
Filho de dois meses
Mãe é acusada de entregar bebê para garantir pagamento a traficantes em Mato Grosso
10 jun 2021 às 09:13
Conselho acionado
Para evitar Covid-19, criança sai de casa e é encontrada em casinha de cachorro em Apucarana
20 mai 2021 às 11:08
25 profissionais
Depois de MP, juíza pede prioridade na vacinação de conselheiros tutelares
07 abr 2021 às 11:09
Pandemia
Ministério Público pede que conselheiros tutelares tenham prioridade na vacinação
01 abr 2021 às 18:33
Proteção
Arapongas registra 83 atos de risco à vida e saúde de crianças e adolescentes
26 fev 2021 às 15:39
Situação de abandono
Criança é encontrada sozinha em apartamento em meio a fezes de animais
22 jan 2021 às 14:53
Saiba mais
Novos conselheiros tutelares de Londrina começam a trabalhar já nesta sexta
10 jan 2020 às 11:28
Em Jacareznho
MP pede cassação de conselheira por comprar votos com carne e refrigerante
13 dez 2019 às 16:10
Com 25 vagas
Conselho Tutelar abre processo para novos membros
06 mar 2019 às 17:41
Vandalismo
De pó de café a computador, Conselho Tutelar é novamente furtado
19 fev 2019 às 08:23
Região mais atendida
Londrina tem novo Conselho Tutelar na região Norte
12 jan 2016 às 17:30
