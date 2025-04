Um pássaro da espécie trinca ferro avaliado em R$ 2,5 mil foi furtado de uma residência em Arapongas na segunda-feira (24). Segundo informações da Polícia Militar, um homem invadiu o quintal e levou o pássaro que estava dentro da gaiola.

O dono do pássaro percebeu a fuga do assaltante e o perseguiu até ele entrar em outra residência. O homem conseguiu fugir novamente e o dono da casa não foi localizado. No local, a polícia encontrou diversos pássaros e vai investigar a procedência.

