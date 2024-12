Homem morre após fugir por 20 km e se envolver em confronto com a polícia em Jussara

Um homem morreu durante um confronto após ser abordado pelas equipes da ROTAM e do BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual) e fugir por 20 km, na noite deste último domingo (29), no município de Jussara (Noroeste do Paraná).





De acordo com a PM (Polícia Militar), as equipes receberem informações de que um veículo suspeito estaria transitando pela PR-323, próximo ao distrito de Água Boa, e deram ordens de abordagem, que não foram acatadas, iniciando, assim, a perseguição.

Após percorrer cerca de 20 km, o condutor invadiu uma plantação às margens da rodovia, escondendo-se em meio à vegetação. Os agentes fizeram buscas e o homem foi localizado, momento que deu início a um confronto armado, ocasionando o óbito do infrator.





O veículo foi recuperado e a arma foi apreendida pela equipe. Nenhum policial foi ferido na ação.