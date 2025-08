Homem morre atropelado em Ibiporã

Rubens Lúcio Zanini, de 52 anos, morreu por volta do 13h30, deste domingo (22), após ser atropelado na cidade de Ibiporã. Segundo informações do Corpo de Bombeiro daquela cidade, o acidente aconteceu por volta do meio-dia e meia, na avenida Senador Souza Naves próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu quando um automóvel de placas AGY 2391 de Ibiporã não conseguiu fazer uma manobra e atingiu Rubens.

Zanini foi trazido às pressas pelo Siate até a Santa Casa de Londrina onde deu entrada já entubado e com politraumatismo. Mas devido ao seu estado gravíssimo os médicos nada puderam fazer.