Homem morre atropelado em rodovia federal em Londrina

Um homem de 54 anos morreu ao ser atingido por um veículo que trafegava pela BR 369, na altura do km 194 da rodovia, em Londrina, por volta das 20h30 desta sexta-feira (15).



De acordo com testemunhas, o homem atropelado apresentava sinais de embriaguez e estava andando às margens da rodovia antes do atropelamento.

O condutor do veículo permaneceu no local e não sofreu ferimentos. O IML esteve no local para procedimentos.





O condutor de um caminhão, de 28 anos, morreu após sair da pista e capotar, durante a chuva, no km 104 da BR 153, em Ibaiti, na tarde desta sexta-feira (15)





O veículo estava carregado e trafegava sozinho no momento do acidente. O rapaz ficou preso nas ferragens e morreu no local.