LEC prorroga promoção de ingressos para partida contra o Goiás

O Londrina Esporte Clube devidiu manter o valor de R$ 20 no ingresso para a partida contra o Goiás, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A disputa será no Estádio do Café, na terça-feira (19), a partir das 19h.

Inicialmente, o valor seria promocional até este sábado (16), mas, segundo comunicado do clube, a manutenção do valor atende a pedidos dos torcedores.

Para ingressar no estádio, o torcedor que tiver com o ciclo vacinal completo (duas doses ou dose única) tem que apresentar a carteirinha com o ingresso!







Quem ainda não tomou as duas doses, precisa apresentar um teste negativo RT-PCR ou antígeno.