Hospital Zona Norte de Londrina conquista residência médica em Ortopedia e Traumatologia

O Hospital Dr. Anísio Figueiredo, conhecido como HZN (Hospital Zona Norte de Londrina), passa a oferecer programas de residência médica nas especialidades de Cirurgia Geral (duas vagas), Ortopedia (duas vagas), Clínica Médica (três vagas) e Saúde da Família e Comunidade (seis vagas).





Os cursos relacionados ao trauma foram avaliados e aprovados pela CNRM (Comissão Nacional de Residência Médica), vinculado ao Ministério da Educação. Os projetos pedagógicos e a estrutura do hospital foram fiscalizados, avaliados e aprovados na Câmara Técnica e na plenária da CNRM. Agora os programas seguem para as tratativas referentes ao processo seletivo.

“O início dos programas de residência médica no HZN fortalece ainda mais a missão do hospital de fornecer atendimento de qualidade aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), ao mesmo tempo em que contribui para a formação de novos especialistas”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Com a supervisão de profissionais experientes, os residentes terão a oportunidade de adquirir conhecimentos técnicos, desenvolver habilidades práticas e atuar em situações reais de urgência e emergência”.





Esse é o primeiro programa de residência na unidade. A Escola de Saúde Pública, que tem expertise em relação a residências médicas já existentes no Paraná, está contribuindo nas etapas, com o credenciamento e fornecerá as bolsas para os residentes assim como o apoio no processo seletivo futuro.

Para o diretor-geral do HZN, Reilly Lopes, o programa além de beneficiar diretamente os médicos em formação, a residência médica trará impactos positivos para a população de Londrina e região. “O aprimoramento contínuo dos profissionais e a incorporação de novas práticas e tecnologias contribuirão para a melhoria dos serviços prestados, reforçando o compromisso do hospital com a excelência no atendimento”, afirmou.

