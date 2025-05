Polícia apreende carga irregular com 950 iPhones e um computador em Iguaraçu

Triatleta de Londrina é tricampeão em prova de triathlon na Bahia

O triatleta londrinense da Atril/Fel/Feipe Wilson Oliveira Paulino (Copel/Proesporte/Paraná) foi tri campeão no Agegroup durante etapa única do Circuito Brasil Super Séries de Cross-triathlon no último sábado (24), em Rio de Contas, na Bahia.