Triatleta de Londrina é tricampeão em prova de triathlon na Bahia

O triatleta londrinense da Atril/Fel/Feipe Wilson Oliveira Paulino (Copel/Proesporte/Paraná) sagrou-se tricampeão no Agegroup durante a etapa única do Circuito Brasil Super Séries de Cross-triathlon, no último sábado (24), em Rio de Contas (BA). O atleta já havia vencido no ano de 2022 em Juiz de Fora (MG) em 2024, nesse mesmo local.



Natação, ciclismo e corrida

A prova é considerada um triathlon, mas nas condições trail, com ciclismo de mountain bike. As distâncias foram de 1.000 m de natação, 27 km de ciclismo e 5 km de corrida.

O triatleta relatou que a cada ano a prova fica mais disputada e neste ano teve a presença de um campeão mundial da modalidade.

Circuito Brasileiro de Aquathlon

O londrinense disputa, no dia 16 de junho, etapa do Circuito Brasileiro de Aquathlon. Com o resultado, garantiu a vaga para disputar o mundial da modalidade em Abu Dabi/UAE no próximo ano. A Atril (Associação Triatletica Londrinense) pretende conseguir recursos para enviar o atleta ao mundial de 2026.