IAT abre nova turma para capacitação de brigadistas voluntários para áreas ambientais

Estão abertas as incrições para uma nova turma de capacitação de brigadistas voluntários do Previna (Programa de Prevenção de Incêncios na Natureza). O curso trabalha com temas ligados à prevenção e contenção de incêndios florestais e servirá para ampliar o quadro de voluntários do IAT (Instituto Água e Terra).





As incrições vão até sexta-feira (26), são gratuitas e podem ser feitas de forma online através do site da Escola de Defesa Civil. Antes, porém, é necessário estar vinculado ao programa de VOU (Voluntariado de Unidades de Conservação do Paraná), coordenado pelo IAT – o cadastro pode ser feito por este link.

Essa edição é voltada para os moradores de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, mas qualquer pessoa pode participar. O curso é feito de forma semipresencial com 40 horas/aula, dividido em duas etapas. A primeira, teórica, tem 25 horas/aula, e será realizada de forma remota do dia 29 de julho até 26 de agosto. Depois, haverá a etapa prática, com 15 horas/aula, em local a ser definido.





“Esse curso servirá para estarmos preparados para atender a desastres que possam ocorrer nas Unidades de Conservação, como incêndios nos períodos de estiagem. Há muitas pessoas que têm interesse em ajudar nessas situações, mas não possuem a capacitação adequada, então vamos prepará-las para poderem contribuir em caso de necessidade”, afirma Marina Rampim, bióloga do IAT e chefe dos parques estaduais Serra da Baitaca e Pico Paraná.

A última edição do curso foi concluída no final de junho, na Floresta Estadual Metropolitana em Piraquara. Ao final do treinamento, 65 novos voluntários se tornaram capacitados para integrar a brigada do Previna.