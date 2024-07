Obras com escavações travam trânsito em ruas movimentadas de Londrina

Ruas Araguaia e Porto Alegre, duas vias importantes da área central de Londrina e que vêm recebendo obras públicas distintas com escavações, no entanto, o impacto para moradores, motoristas e comerciantes têm sido os mesmos. A Araguaia está completamente bloqueada para o trânsito entre as ruas Itajaí e Jaguaribe desde o início desta semana. Apenas pedestres conseguem passar e em alguns pontos com dificuldade.





Segundo a empresária Monica Santana, que tem uma loja de produtos de beleza, as intervenções começaram há cerca de dez dias, porém, com a interdição total o movimento de clientes diminuiu consideravelmente. “Ninguém passa aqui e, por consequência, não para. Além disso, todo dia tem que limpar, porque fica sujo de terra. A sujeira damos um jeito, o difícil é a renda que estamos perdendo”, relatou.

LEIA TAMBÉM: Construtora da trincheira não pagou multa de quase R$ 1 milhão à prefeitura