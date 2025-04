IAT e UEL firmam parceria pela conservação dos macacos-prego

O IAT (Instituto Água e Terra) formalizou uma parceria com o Leca (Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) com foco na promoção de atividades de educação ambiental voltadas para a preservação do macaco-prego (Sapajus).





As ações começam nesta quarta-feira (26) com palestras informativas em escolas municipais de Cianorte (Noroeste), e Londrina. Intenção é replicar a proposta em outros pontos do Estado.

A iniciativa é liderada pelo escritório regional do órgão ambiental de Cianorte e prevê, para o segundo semestre, a elaboração de um manual para o manejo correto dos animais nativos e a implementação do projeto de educadores ambientais mirins.





As atividades são resultado de pesquisas diagnósticas realizadas pelas instituições com dados atualizados sobre o comportamento e o habitat dos macacos-prego, animais bastante comuns em algumas regiões do Estado.

“A parceria surgiu para incentivar a população a ter uma convivência mais pacífica e saudável com a fauna local”, disse o chefe do escritório regional do IAT de Cianorte, Marcelo Marques. “Buscamos trabalhar a educação ambiental para que as pessoas saibam alguns detalhes sobre a espécie, como seus hábitos alimentares e seus instintos”, explicou.





Para a coordenadora do grupo de pesquisa do Leca, a pós-doutora em ciências biológicas Ana Paula Magnoni, a parceria da UEL com o Instituto é um grande passo para a preservação da fauna local. “Há 10 anos pesquisamos os macacos-prego. Queremos, por meio dessa união com o IAT, criar um protocolo eficaz que sirva a diversas cidades do Paraná, salientando seus pontos em comum e as suas particularidades”, disse.

ESTUDOS PRELIMINARES





No começo de março a Sedest (Secretaria do de Estado do Desenvolvimento Sustentável), por meio do COA (Centro de Operações Aéreas) do IAT, realizou o levantamento aéreo do Parque Municipal do Cinturão Verde e da Reserva Biológica das Perobas, ambas em Cianorte, e do Parque Estadual Mata dos Godoy, em Londrina. Também foram mapeados espaços de mata nativa próximos aos perímetros urbanos.





A região do Cinturão Verde foi uma as áreas que sofreram com os incêndios florestais que ocorreram ano passado no Paraná, impactando diretamente na fauna local.





“Essa parceria com o COA foi essencial para que pudéssemos rapidamente fazer a análise das áreas onde vamos trabalhar, além de nos possibilitar o levantamento completo das imagens que usaremos nas ações”, destacou Marques.