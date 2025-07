Ibiporã alerta sobre pacientes que faltam em agendamentos para transporte sanitário

O setor de transporte sanitário da Prefeitura de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) tem enfrentado um problema recorrente: o alto número de faltas de pacientes que confirmam presença, mas não comparecem no dia agendado. De acordo com a Prefeitura, a situação prejudica o atendimento de outros usuários e compromete o funcionamento do serviço, que é essencial para o acesso a consultas e exames em outras cidades.





A preocupação maior, segundo a administração municipal, está nos agendamentos para Londrina. No mês de abril de 2025, foram registrados 410 agendamentos, com 91 faltas, o que representa 22% de ausências. Em muitos casos, os veículos e condutores fazem os trajetos normalmente, mesmo sem a presença do paciente, o que gera desperdício de recursos públicos e tira a vaga de quem necessita.





O prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira, reforça o apelo à consciência coletiva. "O transporte sanitário é um serviço fundamental para garantir o acesso à saúde de muitos cidadãos. Quando alguém falta sem avisar, outra pessoa deixa de ser atendida. Por isso, pedimos a colaboração de todos. Com pequenas atitudes, conseguimos melhorar o atendimento e cuidar melhor de quem mais precisa.”





A Secretaria Municipal de Saúde orientou que, em caso de impossibilidade de comparecer no dia agendado, o paciente avise o quanto antes. O cancelamento pode ser feito pelo WhatsApp (43) 3178-8531 ou presencialmente na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima. Com essa simples atitude, é possível garantir que mais pessoas tenham acesso ao serviço, sem perdas ou desperdícios.





