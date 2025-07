Idosa morre carbonizada durante incêndio em Cornélio Procópio

Uma mulher de 80 anos morreu durante as primeiras horas desta sexta-feira (18) após a residência em que ela morava pegar fogo. As equipes do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros de Cornélio foram acionadas via Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) pouco antes das 3h da madrugada e o fogo só foi contido por volta das 5h30.





Segundo a corporação, o incêndio foi de grandes proporções e o risco era de que ele se alastrasse pelas casas no entorno da residência, que fica na Rua Benjamin Constant, na Vila São Pedro, região central de Cornélio Procópio.

A informação repassada pelos bombeiros era de que uma vítima estava dentro da residência, entretanto, apesar dos esforços das equipes, ela já foi encontrada carbonizada. Ainda não há informações do que teria causado o incêndio.