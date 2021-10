Idoso é prensado entre veículos após acidente em Apucarana

Um idoso de 68 anos foi prensado por dois veículos por volta das 11h46 desta terça-feira (5) no centro de Apucarana (Centro-Norte).

De acordo com a PM (Polícia Militar), no cruzamento entre as ruas Nagid Daher e Clóvis da Fonseca, um automóvel Pálio chocou-se com um Volkswagen Gol, que atropelou o pedestre que estava para atravessar a via, prensando-o em um veículo Pampa devidamente estacionado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Apucarana informou que encaminhou o idoso com fraturas para o Hospital da Providência.





À reportagem, o hospital informou precisar de autorização dos familiares ou do próprio paciente para repassar o estado de saúde da vítima e prometeu solicitar a permissão.

O Gol, segundo a polícia, possuía pendências e foi recolhido.







*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.