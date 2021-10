Pedestre morre atropelado por carreta carregada com arroz em Sarandi

Um homem morreu após ser atropelado por uma carreta por volta das 20h15 deste domingo (3) no km 184,5 da BR-376, em Sarandi (Região Metropolitana de Londrina). O veículo de carga vinha do interior de São Paulo com aproximadamente 30 toneladas de arroz e tinha Maringá, no noroeste paranaense, como destino.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista de 51 anos deparou-se com o pedestre que saiu do canteiro central e entrou na pista. Ele não conseguiu evitar a batida. Chovia no momento do acidente.

A pista ficou interditada por cerca de três horas no sentido Marialva a Maringá. O trânsito foi desviado para via marginal em Sarandi.





A PRF informou que o motorista da carreta não se feriu. Ao passar pelo teste etilômetro, não teve consumo de álcool indicado e, após prestar esclarecimentos no local, foi liberado juntamente com seu veículo sem irregularidades constatadas.

O corpo do pedestre foi recolhido ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá.