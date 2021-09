Idoso paranaense é resgatado em Recife após perder contato com a família

Um idoso paranaense foi resgatado em situação de risco às margens da BR 101, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na última segunda-feira (13). De acordo com a nota divulgada, ele estava passando mal e com fome no momento em que foi encontrado pela equipe.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o senhor foi encontrado pedindo socorro por policiais que realizavam uma ronda preventiva na rodovia, após denuncias da população. À equipe, ele contou que teria chego em Pernambuco há alguns anos para vender picolés na praia e, com o passar do tempo, acabou perdendo contato com a família, além de não possuir mais seus documentos pessoais.



A equipe acionou o Corpo de Bombeiros, que levou uma ambulância ao local e encaminhou o idoso para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Curado, na Zona Oeste do Recife.





Procura - A PRF pede que entrem em contato pelo telefone 191, caso alguém tenha informações sobre o senhor.