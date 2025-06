Igreja do Paraná receberá fragmento corporal de Carlo Acutis, futuro santo católico

O Santuário Santa Rita de Cássia, de Curitiba, receberá de modo permanente, nesta terça-feira (1º), uma relíquia de primeiro grau (um fragmento corporal) do jovem beato Carlo Acutis, que deve ser canonizado ainda este ano pela Igreja Católica.

A entronização da relíquia ocorrerá durante a celebração da Santa Missa, no Santuário Santa Rita de Cássia, às 19h. A missa será presidida pelo Padre Fábio Vieira, da diocese de Corumbá (MS), Diretor do Apostolado Carlo Acutis no Brasil e um dos principais divulgadores do apostolado do beato em todo o mundo.

Acutis - que tem grande identificação com o público jovem católico - foi beatificado após a Igreja Católica reconhecer um milagre atribuído a ele verificado no Brasil, em Campo Grande (MS). Sua canonização está prevista para o próximo dia 7 de setembro, em Roma (Itália).

A relíquia de primeiro grau vem diretamente da Associação Carlo Acutis, de Assis, na Itália, pelas mãos do Padre Fábio. A Associação tem como figura principal de divulgação, Dona Antonia Salzano, a mãe do futuro santo.





O Santuário Santa Rita de Cássia, de Curitiba, será a primeira paróquia no Paraá a recer uma relíquia de primeiro grau de Carlo, que ficará exposta para veneração dos devotos conforme orienta o Concílio de Trento. Com isso, o Santuário Santa Rita de Cássia abre espaço para que os devotos de Carlo Acutis possam venerá-lo, incluindo em sua programação uma missa devocional mensal. Essa missa ocorrerá toda segunda sexta-feira do mês.

Missão jovem





O Padre Fábio Vieira, divulgador do apostolado do beato em todo o mundo, vem a Curitiba a convite do Santuário. Além de trazer a relíquia e presidir a cerimônia de entronização da mesma no Santuário, a paróquia organizou outros três momentos especiais no município. Na quarta-feira (2), haverá uma visita aos jovens estudantes da ESIC Internacional - Faculdade, Colégio e Pós-Graduação em Curitiba – instituição que integra a obra Dehoniana da qual o Santuário faz parte. Outro momento marcante será uma visita ao Hospital Erastinho a fim de abençoar as crianças em tratamento. A noite, o grupo de jovens do Santuário Santa Rita de Cássia participa de uma roda de conversa na igreja.





Vida e fé

O beato Carlo Acutis é considerado “ciberevangelista” e “padroeiro da internet”. Como explica o portal Vatican News, site de notícias do Vaticano, Acutis é associado à internet porque “usava as redes para evangelizar e tinha conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos da sua idade e para quem não possuía estudos específicos sobre o assunto”.

O jovem que nasceu em 3 de maio de 1991, em Londres (Inglaterra), manifestou a fragilidade da saúde em 2006. Após o diagnóstico, passou por uma leucemia fulminante, entregando a Deus o pouco tempo de vida que lhe restava. Faleceu em Monza (Itália) - aos 15 anos - no dia 12 de outubro de 2006 e foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020.





Vivência ao lado de Carlo Acutis

Padre Fábio Vieira é diretor espiritual do Apostolado Carlo Acutis no Brasil e Pároco-reitor do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, no município de Ladário (MS). Teve a possibilidade de viver um período com a família de Carlo Acutis na cidade de Assis, na Itália, foi um dos responsáveis pelo processo de beatificação do jovem e participou das audiências na Congregação pelas Causas dos Santos. Lá escreveu a obra “Foi Carlo”, publicada pela editora Quadrante, lançado em 2021, no qual narra a experiência de ter vivido com a família.

