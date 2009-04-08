Incêndio atinge barracão do DER

O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio iniciado por volta das 15 horas desta quarta-feira (1) na superintendência Leste do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no bairro Tarumã, em Curitiba.

Os trabalhos continuam e ainda não se sabe a causa do fogo, que atingiu apenas um dos dois barracões de madeira (de aproximadamente 300 m2), localizado ao lado do refeitório e que servia para depósito de material inservível. Nada aconteceu às demais instalações.

Os prédios foram evacuados imediatamente e nenhum funcionário ficou ferido.



