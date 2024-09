Início das obras no acesso à nova ponte terá alterações do tráfego a partir desta segunda em Guaratuba

O tráfego de veículos na Avenida Antônio dos Santos Miranda, na região do Morro do Bombeiro, em Guaratuba (Litoral do Paraná), passará por alterações a partir da próxima segunda-feira (9). De acordo com informações do DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), a medida é necessária para avançar nas obras do acesso para a nova ponte, na margem de Guaratuba.





A Avenida Antônio dos Santos Miranda passará a ter sentido único, do centro para o ferry boat. Uma das três faixas será interditada, uma ficará dedicada para acesso ao ferry, e a última será exclusiva para moradores de Caieiras.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Todo o tráfego saindo do ferry boat em direção ao centro de Guaratuba vai passar pela Rua Marechal Hermes, que permanecerá com sentido duplo. E o tráfego saindo do ferry para Caieiras permanece sem alterações.





Durante este período de obras, o DER/PR recomenda que os condutores sigam pelo trecho com cautela e atenção redobrada, obedecendo a sinalização provisória nas vias. Se possível, é aconselhável evitar horários de pico e se programar para sair mais cedo, evitando atrasos.

Publicidade





Recomenda aos pedestres que sempre procurem utilizar as faixas de travessia, garantindo maior segurança.