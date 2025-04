Irmãos saem para pescar e desaparecem em represa

Os Bombeiros de Londrina realizaram buscas durante toda a segunda-feira (11) na Represa Capivara na tentativa de encontrar os irmãos Paulo César Tramontina, 38 anos, e Claudemir Tramontina, 43 anos, desaparecidos desde a tarde de sábado (9).

Segundo relato dos familiares de Bela Vista do Paraíso, os dois saíram para pescar às margens do Rio Paranapanema. Como não voltaram na data combinada – na tarde de sábado – a família procurou a polícia.

Segundo o sargento Eder Fernandes de Oliveira, do Corpo de Bombeiros de Londrina, o barco dos pescadores foi encontrado na manhã deste domingo. Dentro estavam todos os pertences dos irmãos, como aparelhos celulares, cigarros e vara de pescar. "Constatou-se que o barco ficou com o motor ligado até acabar o combustível: a hélice do motor chegou a cavar um buraco na margem onde o barco estava parado", afirmou o sargento.





Porém, os irmão não foram localizados. As buscas duraram o dia inteiro e foram suspensas até às 20h. O Corpo de Bombeiros trabalha com a possibilidade de afogamento.





As buscas serão retomadas na manhã de terça-feira.

Atualizado às 22h25.