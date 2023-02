Jornalistas morrem em acidente de carro em Cascavel neste domingo

As jornalistas Shara Karoliny Miranda e Celeste Pereira, ambas de 24 anos, morreram em um acidente na manhã deste domingo. Elas estavam em um carro com mais duas pessoas, quando o motorista perdeu o controle do veículo e capotou na BR-467, em Cascavel.





As jovens foram ejetadas do carro e morreram no local. Os outros dois ocupantes tiveram ferimentos leves.

As causas do capotamento ainda serão investigadas.





O corpo de Shara será enterrado na cidade de Alto Piquiri e de Celeste, em Quedas do Iguaçu, no interior paranaense.

