Jovem baleada está otimista e quer voltar a andar

A jovem Monique Lima, 23 anos, que foi baleada e possivelmente agredida sexualmente no litoral do Paraná, em 31 de janeiro, demonstrou estar otimista com o futuro. Mesmo tendo sido atingida com um tiro na medula, o que a deixou paraplégica, ela não se abateu e diz que voltará a andar. "Eu vou voltar a andar. Só resta saber quando", relatou em entrevista à TV Tarobá na manhã desta terça-feira (24).

Monique, que recebeu alta Hospital VITA Curitiba, onde estava internada desde 2 de fevereiro, seguirá para Brasília, onde fará reabilitação no Hospital Sarah Kubitschek. "Quero voltar a andar e fazer tudo o que eu fazia antes".

A garota disse que o momento mais difícil daquele dia foi perceber a morte do namorado, Osíris del Corso, de 22 anos. Ele tentou salvá-la e o estuprador atirou contra Osíris. Monique contou à reportagem que eles encontraram com o homem já no começo da trilha para o Morro do Boi, em Matinhos. Armado, ele os levou até uma gruta, onde pediu para que entregassem dinheiro e todos os objetos que tivessem.





Feito isso, o estuprador mandou que Monique tirasse as roupas. "A pior parte de tudo foi ver o jeito que ele ficou. O Osíris tentou me defender e acabou baleado", relembrou. Segundo ela, o criminoso ouviu um barulho no mato e foi embora; só voltou horas mais tarde. "Ai ele voltou. Não me estuprou, eu acho. Eu acho, né, porque já não sentia mais nada da cintura para baixo", revelou.





Na entrevista à TV Tarobá, Monique voltou a dizer não ter dúvidas de que o criminoso foi aquele que ela já identificou para a Polícia.

O suspeito de atacar o casal - Juarez Ferreira Pinto, de 32 anos - foi preso no dia 17, no Balneário Santa Terezinha, município de Pontal do Paraná. Ele foi denunciado a partir de um retrato falado elaborado pela Polícia Civil. A vítima chegou a reconhecê-lo como o autor dos crimes, mas a defesa do acusado alega que ele não teria condições físicas para cometer os crimes, por ter Aids e hepatite C e, por isso, teria a saúde debilitada.



