Jovem de 21 anos morre atropelada na PR-317 em Santo Inácio

Uma jovem de 21 anos morreu atropelada por um carro na PR-317 em Santo Inácio (região metropolitana de Maringá) na noite de domingo (10). Ela teria se jogado na frente do veículo.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 20h, no quilômetro 18 da via. Conforme dados colhidos no local e declaração do condutor do Honda Civic de placa de Céu Azul (Oeste), que trafegava no sentido de Nossa Senhora das Graças (região metropolitana de Maringá) a Santo Inácio quando uma pessoa se jogou na frente do carro, não tendo como evitar o atropelamento.

Além dos danos materiais no automóvel, foi constatado o óbito da pedestre identificada como L.V.S.O.

O motorista fez o teste de etilômetro, que resultou em 0,00 mg/L. O carro foi liberado no local para o condutor, removido pelo guincho da seguradora.

O marido da vítima relatou que ambos estavam retornando de uma festa em Santo Inácio e a mulher vinha conduzindo a motocicleta. Ela parou na margem, retirou a chave da ignição, jogando-a fora, em seguida correu pro meio da rodovia e se jogou na frente do veículo.

Estiveram presentes o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a Polícia Científica e IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá (Noroeste).

Foi feito contato a Polícia Civil, que solicitou o encaminhamento do condutor envolvido para ser ouvido pelo delegado de plantão.





