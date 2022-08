Jovem de Apucarana é condenado a sete anos de prisão na Tailândia

O apucaranense Jordi Vilsinski Beffa foi condenado a sete anos de prisão na Tailândia, por posse de 6,5 quilogramas de cocaína escondidos em duas malas. A prisão ocorreu no dia 13 de fevereiro, no Aeroporto de Suvarnabhumi, situado em Bangkok, capital da Tailândia. O advogado dele, Petronio Cardoso, ressaltou que a sentença foi homologada em sete anos de prisão, com possibilidade de progressão de regime. Para a progressão, haverá a necessidade de bom comportamento e trabalho de Jordi.





“O recurso é até possível, mas como ele recebeu uma pena considerada pequena para este tipo de circunstância e foi dada a ele essa possibilidade de progressão de regime cumprindo um terço da pena, o recurso demoraria mais tempo que a possibilidade de progressão do regime. Nós vamos optar por colocá-lo no sistema de trabalho, para que esses sejam descontados da pena dele”, explicou.

Cardoso relatou que a família reagiu aliviada e esperançosa, porque a pena na Tailândia poderia chegar à prisão perpétua. “Lá na Tailândia, o juiz pode julgar cada caso de forma totalmente independente, ou seja, um caso não baseia outro, então é diferente do nosso sistema jurídico, que segue uma jurisprudência, segue o julgado de caso semelhante. Considerando essa situação, toda a família se sente aliviada porque sabia que ele é um réu confesso. Ao pegar uma pena que proporciona essa possibilidade de retornar ao Brasil em dois anos e meio, os familiares receberam a sentença com alívio e esperança”, declarou.





