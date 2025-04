Um garoto de 18 anos foi ferido por um projétil na rua Armando Luiz Arrosi, no centro de Toledo. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, Cleito Ribeiro de Oliveira, de 18 anos, foi encaminhado ao Hospital da Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná sem risco de morte.

O Portal Bonde entrou em contato com o órgão que revelou que o jovem passa bem. Porém, nem o Corpo de Bombeiros e nem o hospital informou a causa do fato ou onde o projétil o atingiu.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato