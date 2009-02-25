Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Riscos aos usuários

Juizados Especiais de Curitiba têm prédio interditado

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O prédio dos Juizados Especiais localizado no Centro Cívico, em Curitiba, foi interditado nesta quarta-feira (25) por apresentar riscos aos usuários. A determinação partiu do Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Carlos A. Hoffmann, por meio do decreto 054-D.M

A decisão foi baseada em laudo técnico. A interdição é por tempo indeterminado e suspende o expediente nos Juizados Cíveis e Criminias.

Cadastre-se em nossa newsletter

Até o final desta semana, o atendimento ocorrerá em regime de urgência na Rua Marechal Floriano, 670. A partir de segunda-feira (2) esse plantão será realizado em outro local ainda indefinido (com Bem Paraná).


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas