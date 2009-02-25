Juizados Especiais de Curitiba têm prédio interditado

O prédio dos Juizados Especiais localizado no Centro Cívico, em Curitiba, foi interditado nesta quarta-feira (25) por apresentar riscos aos usuários. A determinação partiu do Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Carlos A. Hoffmann, por meio do decreto 054-D.M

A decisão foi baseada em laudo técnico. A interdição é por tempo indeterminado e suspende o expediente nos Juizados Cíveis e Criminias.

Até o final desta semana, o atendimento ocorrerá em regime de urgência na Rua Marechal Floriano, 670. A partir de segunda-feira (2) esse plantão será realizado em outro local ainda indefinido (com Bem Paraná).



