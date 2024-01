Leilão do Seap tem veículos com lances a partir de R$ 2,2 mil; veja como participar

A Seap (Secretaria de Estado da Administração e da Previdência) do Paraná está com leilão aberto para interessados em adquirir veículos passíveis de retornar às ruas com valores consideravelmente baixos. Os lotes para lances estão acessíveis no novo site desenvolvido pelo Governo do Paraná. Para acessar é necessário se cadastrar.





Com um sistema próprio, os arrematantes economizam dinheiro, já que não há a cobrança de taxa de leiloeiros. Além disso, o site apresenta em detalhes toas as informações dos lotes disponíveis.

Publicidade

Publicidade





Neste leilão, estão disponíveis 21 carros com valores variados, indo de R$2,2 mil como lance inicial para um Gol 1992 e chegando até a R$13 mil como lance inicial para um Renault Fluence de 2013. Todos os veículos são recuperáveis, ou seja, podem voltar a circular normalmente.





Os destaques desta edição são dois modelos de motocicleta da marca Harley Davidson, do ano de 2008, com valores iniciais a partir de 17 mil reais. De acordo com os valores de mercado, o modelo é avaliado em até R$ 50 mil.





Os interessados em participar devem se cadastrar no sistema do leilão até 1º de fevereiro, além de acompanhar os lances até o final do certame. Os lances serão recebidos até 5 de fevereiro.





Os lotes também estarão disponíveis para visitação nos dias 29 e 30 de janeiro, no Pátio da Emater, localizado na Rua Engenheiro Gastão Chaves, nº 162, Santa Cândida, em Curitiba. As visitas são da 9h às 12h e das 13h30 às 17h.