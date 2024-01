'Segredos de um Escândalo': filme polêmico está em cartaz em Londrina

Há uma linha tênue entre explorar e tirar proveito, como qualquer ator (ou jornalista) honesto pode dizer. O diretor americano Todd Haynes, mestre indiscutível do genero. conduz com extrema habilidade e o necessário talento este drama artisticamente perturbador, inspirado em uma história real.





Julianne Moore e Natalie Portman são as protagonistas cujas vidas pessoais e profissionais se cruzam de maneira inesperada. Moore é Gracie, cujo casamento com o muito mais jovem Joe (interpretado por Charles Melton, do programa televisivo “Riverdale”) gerou manchetes há décadas em tablóides sensacionalistas.

Prestes a entrar na fase do ninho vazio desta união surpreendentemente bem-sucedida, eles conhecem Elizabeth, a personagem de Portman, uma atriz cheia de métodos que quer interpretar Gracie em um filme sobre os primeiros anos daquele improvável (?) casal. A subsequente descoberta de segredos e queixas cria uma situação tensa para os três.







“A razão pela qual este filme parece tão perigoso é que as pessoas não sabem onde estão os limites de ninguém”, disse Julianne Moore em entrevista dada a jornalistas no último Festival de Cannes, em maio de 2023.

Pois então: pegue esta história real mas que virou romance da mídia-sensação nos anos 1990, adicione as vencedoras do Oscar Julianne Moore/Natalie Portman, bata em um liquidificador pós-moderno e tempere a gosto com uma deliciosa mistura de artifício camp mais um bocado de teatralização, ironia, o consumo midiático de massa, o melodrama clássico e um sério exame de consciencia.





Este mix é “Segredos de um Escândalo” (May December), uma reflexão inebriante sobre identidade e autenticidade. Entre outras coisas.

A personagem de Julianne Moore é alguém transgressor. E como se pode resolver tal problema, já que diferença de idade é uma coisa mas o relacionamento entre uma adulta (ela) e uma criança de 12 anos (ele) é algo completamente diferente.





Aqueles com longa memória de escândalos de fatos policiais verdadeiros se lembrarão de Mary Kay Letourneau, a professora na casa dos 30 anos cujo caso amoroso de estupro (?) em 1994 com um aluno levou à gravidez, à prisão e a um casamento de 14 anos.

No relato ficcionalizado do diretor Haynes, o transgressor é Gracie Atherton-Yoo, seu amante estudante é Joe Yoo , e o caso deles começou de fato em um pet shop em Savannah, quando ela tinha 36 anos e ele 13.





Agora, muitos anos depois das manchetes chocantes e da pena de prisão cumprida (além de um filme brega feito para a TV que sensacionalizou seu status de pária), Gracie e Joe estão desfrutando de uma vida estável na Geórgia enquanto seus filhos se preparam para se formar no ensino médio.





É quando chega Elizabeth Berry (Natalie Portman), estrela do programa de TV de sucesso Norah's Ark e atriz principal de um próximo filme independente baseado na história de Gracie e Joe. Ela quer pesquisar e preparar seu papel passando um tempo com Gracie e família.





