Lojas Dudony serão vendidas para saldar dívidas

As empresas Distribuidora Maringá de Eletrodoméstico (Dismar) e Markoeletro Comércio de Eletrodomésticos, que trabalham com a marca Dudony, deverão vender as lojas para saldar dívidas. O grupo Silvio Santos, do Baú da Felicidade, seria um dos principais interessados na compra.

O valor da dívida estaria na casa de R$ 100 milhões, com bancos e fornecedores, segundo divulgação da imprensa nesta terça-feira (19). A empresa chegou a entrar com pedido de recuperação judicial na 1.ª Vara Cível de Maringá, em dezembro do último ano.

A falta de capital de giro e restrições na linha de crédito seriam os fatores agravantes à venda.

Os empregos deverão ser mantidos mesmo com outra bandeira.