Londrina fica na 222ª posição no índice de progresso social do país; Maringá na 26ª

Londrina (66,29) ficou na 222ª posição no IPS (Índice de Progresso Social) entre todos os municípios do país. No Paraná, a cidade se posicionou na 19ª posição. Maringá (68,84), no Noroeste, foi o segundo município melhor posicionado no estado, assumindo a 26ª posição no ranking nacional.





Em todo o Paraná, cerca de 52% dos municípios alcançaram nível elevado no IPS 2025, segundo dados do IPS Brasil, plataforma que avalia o bem-estar social da população a partir de diversos indicadores socioeconômicos. Curitiba é a cidade paranaense mais bem classificada no ranking nacional, sendo também primeira colocada entre as capitais brasileiras. Confira a lista dos municípios paranaenses AQUI.

Das 399 cidades paranaenses, 31 possuem IPS considerado muito alto, enquanto outras 178 estão com nível alto. O índice internacional é baseado em 57 indicadores sociais, econômicos e ambientais, utilizados para mensurar a qualidade de vida da população em três dimensões principais: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades, com notas que variam de 0 a 100.





Esta é o segundo ano em que o IPS é avaliado de forma abrangente em todos os 5.570 municípios do país. O resultado mais recente das cidades paranaenses reforça os avanços que o Estado obteve em áreas como saúde, educação, segurança e meio ambiente.

Líder entre as capitais, Curitiba ocupa a 12ª posição entre todas as localidades brasileiras, com uma nota de 69,88. A avaliação representa um avanço em relação à nota obtida pela cidade em 2024, o que fez com que a Capital paranaense superasse Brasília (69,42), Goiânia (68,21), Belo Horizonte (68,21) e Florianópolis (67,91), que figuravam à frente na edição passada do ranking.





Outras cidades paranaenses que aparecem entre as 100 primeiras no Índice de Progresso Social de 2025 são Cornélio Procópio (27ª), Quatro Barras (70ª), Toledo (77ª) e São Manoel do Paraná (99ª).

A média dos municípios paranaenses também supera a nacional. Enquanto o Brasil apresenta um IPS médio de 58,70 pontos, o Paraná figura com média de 60,83, refletindo políticas públicas focadas em inclusão social, desenvolvimento sustentável e redução de desigualdades regionais.





A metodologia, desenvolvida pela Social Progress Imperative, é adaptada no Brasil pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), em parceria com a Fundação Avina, Centro de Empreendedorismo da Amazônia iniciativa Amazônia 2030 e Anattá - Pesquisa e Desenvolvimento.





Especialistas de diferentes áreas também atuaram na construção de um framework de indicadores – uma estrutura analítica que organiza e define os dados considerados no cálculo do IPS, garantindo que o índice reflita com precisão as realidades locais brasileiras.

A dimensão de Necessidades Humanas Básicas agrupa indicadores relacionados ao acesso da população à alimentação, cuidados médicos, água potável, habitação e segurança. A dimensão de Fundamentos do Bem-estar mede a qualidade da educação básica de qualidade, condições de viver com saúde, bem-estar e qualidade de vida. Já a dimensão de Oportunidades avalia eventuais restrições de direitos da população, bem como se existem preconceitos e hostilidades que impedem os indivíduos de atingirem o seu pleno potencial.





Os dados completos estão disponíveis de forma pública na plataforma ipsbrasil.org.br. Eles são atualizados com base em fontes oficiais, como o IBGE, o DataSUS e os ministérios da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. A ferramenta é utilizada por governos, ONGs, pesquisadores e gestores públicos para diagnosticar desafios sociais e definir prioridades de investimento.