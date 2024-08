Lottopar lança cartilha que apresenta atividades lotéricas no Paraná

Um eBook para ampliar a divulgação do processo de formatação da Lottopar, que coordenada as Loterias do Paraná, foi lançado nesta semana. O material inclui uma linha do tempo de criação da estrutura, cujas atividades começaram em 2022.





A formação envolveu audiências públicas e contratação de uma plataforma de gestão e meios de pagamento. Com a estrutura definida, a Lottopar lançou editais de exploração de jogos em 2023, inclusive com concessões inéditas na B3.

Atualmente, estão em operação o mercado regulamentado das bets esportivas, a raspinha e as modalidades Prognóstico e Passiva, típicas de jogos em casas lotéricas mais tradicionais.

A cartilha também aborda o desenvolvimento de ações para a promoção do Jogo Seguro e Jogo Responsável, com o objetivo de promover uma experiência de jogo segura e saudável, que ajude a minimizar os riscos associados ao jogo excessivo e descontrolado, o credenciamento de laboratórios de análise desses jogos e o lançamento de uma ferramenta de autoexclusão para evitar vícios.





Entre as ações desenvolvidas no mercado lotérico brasileiro, estão a de tornar o Paraná o primeiro estado a regulamentar as apostas esportivas, a associação com a WLA (Associação Mundial de Loterias), a credenciação de laboratórios de teste e certificação e, por fim, a associação à ULIS (União de Loterias para Integridade nos Esportes).





Desde que os jogos estão em andamento, a Lottopar já arrecadou R$ 52,5 milhões, entre outorgas e pagamentos mensais pela exploração. Os recursos são destinados a ações políticas do Estado em habitação, segurança pública e desenvolvimento social.