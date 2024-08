Paraná reforça campanha de vacinação nas escolas a partir de segunda

De acordo com o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, os pais receberão os documentos das escolas em que seus filhos estão matriculados, que deverá ser assinado indicando a concordância ou não com a aplicação em seus filhos.

Antes de cada vacinação as equipes de saúde irão avaliar a carteirinha do estudante para determinar quais vacinas ele poderá receber. A vacina pentavalente, por exemplo, deve ser administrada aos 2,4 e 6 meses de vida, mas caso a criança não tenha sido vacinada nestas idades poderá receber a vacina até os seis anos.

A partir da próxima segunda-feira (5), os estudantes das escolas estaduais e municipais do Paraná poderão atualizar as suas carteiras de vacinação e reforçar a proteção contra diversas doenças. A oportunidade visa ampliar a imunização entre crianças, adolescentes e jovens matriculados nas 3.276 instituições de ensino estaduais e municipais (inclusive creches e berçários) das 399 cidades.

Atenção contínua





A ação integra a campanha de vacinação “Proteja seu filho em cada fase da vida - Caderneta de vacinação em dia é saúde a vida inteira”, iniciada pelo Poder Executivo estadual em julho. Ela também conta com o apoio do Cosems-PR (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná).

Publicidade





Segundo o secretário estadual da Saúde, César Neves, apesar do Paraná ser um dos estados com maior cobertura vacinal do Brasil, contando com mais de 1.800 salas de vacinação espalhadas pelo Estado, a população não pode descuidar da prevenção.





“Esta campanha busca reforçar a defesa da vacina como um instrumento crucial de saúde pública, essencial para proteger a população de doenças graves e potencialmente fatais”, defendeu. "Vamos atuar inclusive nas creches, berçários, visando a máxima proteção das crianças".

Publicidade





O imunizante da influenza estará integralmente disponível durante a campanha nas escolas. Outros imunizantes serão considerados a partir da verificação da carteirinha vacinal dos estudantes e poderão variar de acordo com a disponibilidade nas instituições de ensino, a depender da estratégia de distribuição adotada pela Sesa.





De março a abril de 2024, o estado já desenvolveu ações com foco em crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, com abordagens voltadas aos ensinos infantil, fundamental e médio. Neste 1° semestre, o trabalhou envolveu a verificação de mais de 1,7 milhão de cadernetas de vacinação e a aplicação de 45 mil doses de vacinas em 334 municípios.