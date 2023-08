Mais dois trabalhadores feridos em explosão da C. Vale têm alta médica

A C. Vale anunciou nesta terça-feira (8), em um comunicado oficial da diretoria, que mais duas vítimas feridas na explosão da unidade de grãos em Palotina (Oeste), em 26 de agosto, tiveram alta.





De acordo com comunicado da cooperativa, Weliton de Souza Dutra, funcionário da cooperativa de 22 anos de idade, e Pierre Beauvais, 52, ligado ao Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias, de Toledo, tiveram alta e deixaram o HU (Hospital Universitário) de Londrina.

Publicidade





Com as duas altas médicas, só permanece sob cuidados médicos Francisca dos Santos, de 33 anos, funcionária da Employer, que segue recebendo tratamento em Curitiba.





O incidente ocorrido no fim de julho deixou, além dos feridos, nove pessoas mortas. Atendendo a pedido de urgência do Ministério Público do Trabalho de Cascavel, a Justiça do Trabalho determinou que a C.Vale Cooperativa Agroindustrial pague imediatamente as verbas rescisórias dos trabalhadores vitimados pela explosão.