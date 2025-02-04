Pesquisar

Normalização até a tarde

Manutenção emergencial afeta abastecimento de água em Arapongas

Redação Bonde com assessoria de imprensa
04 fev 2025 às 11:44

Nithin Pa/Pexels
A Sanepar (Companhia de Saneamentodo Paraná) informa que o abastecimento de água em Arapongas (região metropolitana de Londrina) está comprometido nesta terça-feira (4), em função de uma manutenção emergencial no sistema produtor. A previsão de concluir o serviço até o meio-dia. A distribuição de água deve se normalizar até o fim da tarde, de maneira gradativa.


Os bairros de Perobas III, Interlagos I,II e III, Araucária e Cidade Jardim estão com o abastecimento normal, porque são atendidos por poço.

A Sanepar orienta priorizar o uso da água potável para alimentação e higiene pessoal. Atividades que demandam maior volume de água devem ser adiadas.


Poderão ficar desabastecidos os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.


ATENDIMENTO

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, o consumidor deve ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula.


Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.


Sanepar Manutenção agua desabastecimento de água Arapongas
