Manutenção emergencial afeta abastecimento de água em Arapongas

A Sanepar (Companhia de Saneamentodo Paraná) informa que o abastecimento de água em Arapongas (região metropolitana de Londrina) está comprometido nesta terça-feira (4), em função de uma manutenção emergencial no sistema produtor. A previsão de concluir o serviço até o meio-dia. A distribuição de água deve se normalizar até o fim da tarde, de maneira gradativa.





Os bairros de Perobas III, Interlagos I,II e III, Araucária e Cidade Jardim estão com o abastecimento normal, porque são atendidos por poço.

A Sanepar orienta priorizar o uso da água potável para alimentação e higiene pessoal. Atividades que demandam maior volume de água devem ser adiadas.





Poderão ficar desabastecidos os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.



