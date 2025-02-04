Pesquisar

Kinoarte promove oficinas gratuitas de cinema e audiovisual

Reportagem Local
04 fev 2025 às 09:51

Os interessados pelo mundo do cinema e do audiovisual podem aproveitar as Oficinas Kinoarte 2025, que começam no dia 10 de fevereiro e vão até 30 de maio, de forma totalmente gratuita e online, sempre às 19h. Ao todo, oito cursos teóricos serão ofertados, sendo duas oficinas por mês, com diferentes temas e certificados de participação.


As aulas serão transmitidas ao vivo pela plataforma Zoom e as inscrições para cada oficina abrem duas semanas antes de cada uma delas começar. A oficina de roteiro “Criando Mundos”, com o cineasta Marcos de Brito, já está recebendo inscrições pelo site da Kinoarte. Veja demais temas, datas e site abaixo.

O PROJETO


Presente no cenário audiovisual de Londrina há 22 anos, a Kinoarte – Instituto de Cinema de Londrina promove oficinas teóricas e práticas desde 2005 por meio do projeto Oficinas Kinoarte e dentro da programação do Festival Kinoarte de Cinema. Desde a primeira edição, a Kinoarte já promoveu oficinas formativas em Londrina, Cornélio Procópio-PR, Lapa-PR, Araraquara-SP, Marília-SP e Aracaju-SE.


Vários profissionais da arte cinematográfica já foram convidados para lecionar nas oficinas, como Ruy Guerra, Walter Lima Junior, Andrea Tonacci, Marçal Aquino e Murilo Hauser, roteirista premiado no Festival de Veneza por seu trabalho em “Ainda Estou Aqui”, filme brasileiro com três indicações ao Oscar 2025.


As oficinas são uma realização da Kinoarte com produção da Leste e contam com patrocínio da SMC (Secretaria Municipal de Cultura) via Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).


