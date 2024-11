Marilândia do Sul é o município que mais produz cenoura no Paraná

Marilândia do Sul, município do norte do Paraná com cerca de 8,6 mil habitantes, foi o maior produtor de cenoura do estado em 2023, segundo levantamento feito pelo Deral (Departamento de Economia Rural), órgão ligado à Seab (Secretaria da Agricultura e do Abastecimento).





O legume foi cultivado em 1,5 mil hectares com uma produtividade que alcançou 67,5 mil toneladas no ano passado, resultando em um VBP (Valor Bruto de Produção) de R$ 160,8 milhões, participação de 51,4% na produção de riquezas advinda da cultura no estado. Em segundo lugar ficou Nova Santa Bárbara, com participação de 11% e VBP de R$ 34,5 milhões.

O engenheiro agrônomo Felipe Machado de Freitas, extensionista rural do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural) Paraná, explica que o clima em Marilândia é um dos fatores que favorecem o cultivo do legume.





“Não somente para a cenoura, mas para a maioria das hortaliças, uma vez que essas hortaliças que estão presentes na dieta do brasileiro, em sua grande maioria, tem seu centro de origem nas regiões asiáticas, mediterrâneas e europeias, que são regiões de clima mais ameno, com temperaturas mais baixas, regiões de altitude”, pontua. Marilândia fica a mais de 700 metros acima do nível do mar.

O técnico acrescenta que Marilândia tem essas características, além de um regime de chuvas bem distribuídas ao longo do ano.





“Claro que com menor pluviosidade nos meses mais frios, principalmente agosto, segundo médias históricas, apesar das evidentes mudanças nessas características (chuvas e temperatura) observadas nesses últimos anos”, acrescenta.

Outro fator que explica o destaque na produção de cenoura é a utilização de tecnologia para manter a atividade competitiva.





“Pelo menos desde quando estou na região, há pouco mais de seis anos, o que se vê é essa tecnificação com plantadeiras pneumáticas a vácuo de alta precisão e sementes híbridas com alto potencial produtivo, tolerância às principais doenças que acometem a cultura e melhoradas para as diferentes épocas de cultivo”, lista. Estudo realizado pela Embrapa Hortaliças aponta uma produtividade até 70% superior das cenouras híbridas.





