Maringá: Decreto mantém obrigatoriedade do uso de máscara

A Prefeitura de Maringá (Noroeste) publicou nesta quinta-feira (6) o Decreto n.º 19/2022, que mantém a obrigatoriedade do uso de máscara para toda população acima dos 3 anos de idade.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O decreto considera a necessidade de medidas emergenciais para limitar a transmissão, no período epidemiológico referente aos agravos à saúde da Covid-19 e da síndrome gripal provocada pela nova Influenza H3N2 e o aumento significativo do número de atendimentos nas Unidades de Saúde 24 horas, dos usuários com sintomas gripais.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O texto considera também a necessidade de outros pontos de atenção à saúde para testagem rápida da Covid-19 e a necessidade de maior efetivo nas equipes de profissionais ligados a Secretaria de Saúde para o enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus e da síndrome gripal provocada pela nova Influenza H3N2, quanto a triagem de pacientes com Covid-19 e H3N2 nas Unidades Básicas de Saúde de referência.





Saiba mais na Folha de Londrina.