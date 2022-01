UBS Guanabara também se torna referência para síndromes respiratórias

A Prefeitura de Londrina anunciou na tarde desta quinta-feira (6) que a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Guanabara (rua Montevidéu, 605, zona sul). passará a ser referência de atendimento para casos de síndromes respiratórias. A mudança, em razão do grande aumento de casos de gripe (H3N2, entre outras), Covid e resfriados, será a partir de sábado (8), às 7h.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

A UBS Casoni, na Vila Nova (região central), começou a atender exclusivamente casos de síndromes respiratórias na tarde desta quinta.







As duas unidades básicas se juntam à UPA Sabará (na zona oeste), que teve a escala reforçadas com oito médicos de plantão por período.





"Londrina está passando por um surto de gripe da variante influenza H3N2 e também um aumento do número de casos de Covid em razão provavelmente da variante ômicron. Precisamos da ajuda de cada um de vocês. Vamos continuar nos cuidando. Usando máscara, lavando as mãos com álcool em geral ou água e sabão, fazendo todas aquelas medidas de proteção que falamos desde o início da pandemia", disse o prefeito Marcelo Belinati, pelas redes sociais.