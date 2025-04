Maringá e Londrina se destacam entre municípios com vias mais arborizadas do Brasil, mostra IBGE

Maringá (Noroeste) e Londrina se destacaram no ranking de municípios com vias mais arborizadas do Brasil, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira (17) pelo Censo Demográfico 2022 do IBGE (Índice Brasileiro de Geografia e Estatística). Londrina também apareceu no Top 15 dos municípios com mais bueiros ou bocas de lobo, calçadas sem obstáculos e com rampas para cadeirantes nas vias.





Em relação às vias arborizadas, Maringá foi o 4º município do país com mais de 100 mil habitantes na lista do IBGE, com 97,2% das vias com pelo menos uma árvore. Já Londrina se posicionou logo atrás, na 6ª posição (96,8%). Umuarama (Noroeste) também entrou no ranking, na 7ª posição, com 96,6% das vias arborizadas. O primeiro lugar ficou com Birigui (SP), com 98,4%.





Bueiros ou bocas de lobo





Londrina apresentou a sua melhor posição na pesquisa referente a trechos de vias com bueiros ou bocas de lobo. O município ficou na 4ª melhor posição do país, com 93,2% das vias com alguma infraestrutura de drenagem. Umuarama, entretanto, apresentou um resultado mais significativo, ocupando o 2º lugar nacional com 94,7%.





De acordo com a pesquisa, a infraestrutura de drenagem representada pela presença do bueiro ou boca de lobo nas vias está presente para 53,7% dos moradores do Brasil, ou seja, 93,55 milhões de habitantes. O estado com o maior percentual de moradores em vias com bueiro ou boca de lobo foi Santa Catarina (85,2%), seguido do Paraná (83,4%) e Rio de Janeiro (76,7%). No outro extremo, com os piores resultados, estão os estados do Piauí (11,6%), do Rio Grande do Norte (19,2%) e do Ceará (20,9%).





Além de Londrina e Umuarama, outros cinco municípios entraram no Top 15 do Censo. São eles: Maringá (92,7% - 6º); Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) (92,6% - 7º); Cascavel (Oeste) (92,4% - 8º); Apucarana (Centro-Norte) (91,2% - 11º) e Curitiba (89,4% - 14º).





Calçadas sem obstáculos





Apesar das porcentagens de todos os municípios serem consideradas baixas pelo IBGE, Londrina também ocupou o Top 15 de municípios com as vias que têm as calçadas com menos obstáculos aos pedestres. Apucarana apareceu na segunda colocação, com 59,6% das calçadas sem qualquer obstáculo, Londrina em 10º lugar (43,9%) e Cascavel em 11º (43,8%).





Iluminação pública





Umuarama também se destacou em outro ranking do IBGE. O município no Noroeste paranaense ocupou a segunda posição em iluminação pública na lista nacional, empatado com outros dois municípios. 99,8% das vias da região possuem ao menos um poste de iluminação.





O Paraná também marcou presença nos piores resultados, com Paranaguá anotando 93% de iluminação pública em vias, sendo o terceiro pior número do país.





Rampa para cadeirante





Quando o assunto é rampa para cadeirantes, a Cidade Canção é referência nacional, com 65,7% das vias com pelo menos uma rampa. A capital paranaense ficou posicionada em 10º lugar, com 38,7%, e Londrina em 11º, com 38,5%.





Vias com calçada ou passeio





O segundo maior município da Região Metropolitana de Londrina foi destaque no ranking de vias com a presença de calçadas ou passeios, normalmente destinados a pedestres e ciclistas, com 98,7% (10º lugar). Maringá apareceu pouco depois na lista, em 14º lugar, com 98,3% das vias com calçada.





O IBGE destacou que 146,38 milhões de habitantes do país, ou seja, 84% do total nacional, residem em ruas com existência de calçada ou passeio em setores selecionados para a pesquisa. O Distrito Federal teve o maior percentual de pessoas (92,9%), enquanto o menor percentual foi o Amapá (57,1%). Entre os maiores percentuais dos estados, cinco se localizavam na Região Nordeste: Sergipe (90,3%), Rio Grande do Norte (86,7%), Alagoas (85,6%), Paraíba (85,3%) e Ceará (85%).





Por outro lado, no topo da lista dos municípios, os maiores percentuais concentraram-se na região Centro-Sul do país como Sertãozinho (99,6%) e Araraquara (98,7%), em São Paulo e Cascavel (94,8%) e Umuarama (96,7%) no Paraná.