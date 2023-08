Maringá: Morre no HU mãe de bebê assassinado

A mãe do bebê de 45 dias que foi morto com um tiro na cabeça também morreu por conta dos ferimentos provocados pelo atirador. Ela estava internada no HU (Hospital Universitário) de Maringá (Noroeste). A jovem foi atingida por um disparo de arma de fogo no abdômen, chegou a passar por uma cirurgia e foi para um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas não resistiu e morreu por volta das 18h desta quarta (2).





De acordo com informações do HU, o quadro dela era considerado muito grave porque o projétil perfurou uma vértebra torácica e uma lombar. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento da jovem.

A vítima foi ferida em um atentado que também tirou a vida de seu companheiro, de 26 anos, e de sua filha, de apenas 45 dias, no conjunto Cidade Alta, na zona sul da cidade. De acordo com o 4° BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Maringá, a suspeita é de que um homem teria invadido a casa da família para executar o companheiro da jovem por conta de uma rixa entre eles. Também segundo a corporação, a mulher segurava o bebê no colo e teria entrado na frente do companheiro pensando que o homem não fosse atirar.





O bebê foi atingido na cabeça e morreu ainda no local; já o companheiro da jovem foi socorrido, mas morreu no Hospital Metropolitano de Sarandi.





Ainda na tarde de quarta-feira, a Delegacia de Homicídios de Maringá apreendeu um menor de idade suspeito de ter envolvimento no crime. Depois de interrogado, o jovem foi liberado.