Homem invade casa em Maringá e mata bebê de 45 dias com tiro na cabeça; rapaz de 26 também morre

Um bebê de 45 dias morreu na manhã desta quarta-feira (2) em Maringá ao ser atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo. De acordo com informações do 4° BPM (Batalhão da Polícia Militar de Maringá), um homem teria invadido uma casa no Conjunto Cidade Alta,na zona sul da cidade, onde estavam as três vítimas.







O criminoso ameaçou atirar contra o homem e a mulher, que segurava o bebê no colo, teria entrado na frente do companheiro. O invasor efetuou diversos disparos, que atingiram as três vítimas: a criança de 45 dias foi baleada na cabeça e morreu ainda no local; o homem de 26 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos no Hospital Metropolitano de Sarandi; e a mulher de 22 anos foi atingida na região do abdômen e encaminhada ao Hospital Universitário de Maringá.

Publicidade

Publicidade





A reportagem tenta contato com o hospital para atualizar o quadro de saúde da mulher. Não há confirmação de que o bebê seja filho do casal.