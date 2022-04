Maringá tem energia elétrica completamente restabelecida após temporal no fim de semana

Às 21h23 da última quarta-feira (27) a Copel (Companhia Paranaense de Energia) informou que finalizou o último trabalho de recomposição da rede de energia elétrica de Maringá (Noroeste), destruída pelo vendaval do final de semana. O trabalho durou cinco dias, ininterruptamente.

Ao todo, mais de 800 técnicos e eletricistas de serviços e manutenção, e até de equipes de obras, atuaram nas ruas da cidade para a reconstrução, muitas deles vindos de outras regiões do Paraná. Foram realizados 2.150 serviços desde sábado (23).

A contabilidade final dos postes quebrados em Maringá pela queda de árvores durante o evento climático foi de 194. Além do pessoal de campo, técnicos do Centro de Operações da Copel, em Curitiba, também atuaram dia e noite até o último trecho de rede ser energizado.





Após as rajadas de ventos de mais de 80 km/h que atingiram Maringá na madrugada de sábado, 116 mil clientes chegaram a ficar sem energia elétrica, quase 60% do total da cidade. De acordo com o Simepar, este evento climático foi considerado um dos piores que já atingiu o Estado. Já para a Copel, foi o mais severo da sua história enfrentado no município.