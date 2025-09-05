Médica é condenada por violência obstétrica na região de Curitiba

Uma médica de Campo Lago (Região Metropolitana de Curitiba) foi condenada pelo Justiça pelo crime de violência obstétrica contra uma paciente em trabalho de parto e sentenciada a cumprir sete meses de reclusão. A obstetra também teve de pagar uma de multa no valor de R$ 5 mil pelos danos morais causados. Está foi uma das primeiras condenações por esse tipo de crime registradas no Paraná. O caso denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) ocorreu em 3 de fevereiro de 2022 quando, além de agressões verbais, a profissional de saúde teria deixado sua paciente sem a assistência "humanizada" necessária.





Segundo o MPPR, a médica tinha consciência de que suas ações eram "ilícitas" e "reprováveis". Em seu atendimento, o registro é de que a paciente foi deixada sozinha e com dores em um quarto escuro por várias horas. Ao solicitar analgésicos, a obstetra teria alegado que “não fornecia [os analgésicos] nem mesmo para pacientes de convênio, muito menos, do SUS (Sistema Único de Saúde)”, sustenta a acusação.





Na denúncia oferecida pelo MPPR, uma das falas que causaram os sofrimentos psicológicos à paciente, a médica condenada culpabiliza a vítima ao dizer que "seu bebê não nascia, pois não fazia força direito".

Segundo o promotor de Justiça Eduardo Labruna Sahia, o resultado é satisfatório, pois "a condenação não irá apagar aquilo que a vítima passou, mas sim evitar que novos comportamentos desse tipo venham a ocorrer".





Tratada pelo MPPR como uma das primeiras decisões judiciais nesse cenário, a decisão judicial abre espaço para que o cumprimento da pena de prisão seja substituído pela realização de "uma hora de trabalho [...] em um local [de sua especialidade] escolhido pelo tribunal", levando em consideração suas aptidões médicas. Além do cumprimento do serviço comunitário, a médica acusada deverá arcar com o pagamento de um salário mínimo. Com os autos completos tramitando em sigilo, a decisão ainda cabe recurso.



